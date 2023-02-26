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Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılmasına rağmen kızı ve damadından haber yok! Acılı baba DNA testi verdi

İHA
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Giriş: 26.02.2023 14:49
Güncelleme:26.02.2023 14:55
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönüşen yerlerden biri de Hatay'daki Rönesans Rezidans olmuştu. Enkazın kaldırılmasına rağmen kızı ve damadından haber alınamadığını belirten Battal Kerzi, DNA testi verdiklerini söyledi. Tek umutlarının hastaneler olduğunu belirten acılı baba, "20 gün oldu, hala kızım yok" dedi.
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