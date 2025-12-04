04 Aralık 2025, Perşembe

Rolüne kendini fazla kaptırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 09:46
Eskişehir'de trafik kazası tatbikatında hasta yakını rolüne kendini fazla kaptıran vatandaş güçlükle sakinleştirildi. Eskişehir'de farklı birimlerden 26 personel ve 9 aracın katıldığı yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta 'hasta yakını' rolüne kendini kaptıran vatandaş güçlükle sakinleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken kazada yaralı yakınlarının, basın mensuplarına nasıl engel olduğunu canlandırdı.
