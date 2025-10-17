Rojin soruşturması Van’dan KKTC’ye uzandı! Not defterinde isim ve şifreler bulundu

Van'da kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan üniversiteli Rojin'in intihar ettiği değerlendiriliyordu. Ancak üzerinde 2 erkek DNA'sı bulununca cinayet şüphesi gündeme geldi. KKTC'de irtibatta olduğu belirlenen bir erkek öğrencinin de ifadesi ve DNA örnekleri alındı. Detayları A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Nazlı Timur aktardı.

