17 Ekim 2025, Cuma
Rojin soruşturması Van'dan KKTC'ye uzandı! Not defterinde isim ve şifreler bulundu
Van'da kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan üniversiteli Rojin'in intihar ettiği değerlendiriliyordu. Ancak üzerinde 2 erkek DNA'sı bulununca cinayet şüphesi gündeme geldi. KKTC'de irtibatta olduğu belirlenen bir erkek öğrencinin de ifadesi ve DNA örnekleri alındı. Detayları A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Nazlı Timur aktardı.