27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Rojin davasında seyri değiştiren iddia: Onu iki kişi götürdü
Rojin davasında seyri değiştiren iddia: Onu iki kişi götürdü

Rojin davasında seyri değiştiren iddia: Onu iki kişi götürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 13:28
Ölümünün üzerinden bir yıl geçen Rojin Kabaiş dosyasında ortaya çıkan sürpriz tanık, olayın üzerindeki sır perdesini aralamaya hazırlanıyor. Yeni ihbarcının Rojin’in iki kişi tarafından götürüldüğü yönündeki iddiası ve neden bugüne kadar sustuğu merak konusu olurken gizeme ışık tutacak detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rojin davasında seyri değiştiren iddia: Onu iki kişi götürdü
İstanbul’da eşinin otomobiline zarar verdi!
İstanbul’da eşinin otomobiline zarar verdi!
Rojin davasında seyri değiştiren iddia!
Rojin davasında seyri değiştiren iddia!
Çorum’da sis trafik kazasına sebep oldu
Çorum’da sis trafik kazasına sebep oldu
3 kişilik ailenin ölümü ile ilgili yeni gelişme
3 kişilik ailenin ölümü ile ilgili yeni gelişme
Tüketilmemesi gerekiyor ama tezgahta
Tüketilmemesi gerekiyor ama tezgahta
Perre Antik Kenti’nde 2025 kazı sezonu tamamlandı
Perre Antik Kenti'nde 2025 kazı sezonu tamamlandı
Göletler buz tuttu
Göletler buz tuttu
Su altının sevimli canlıları
Su altının sevimli canlıları
Samanlı Dağları’na 8 kızıl geyik bırakıldı
Samanlı Dağları'na 8 kızıl geyik bırakıldı
Gıda sahtekarlarına geçit yok
Gıda sahtekarlarına geçit yok
Gökdelen yangınlarına nasıl müdahale edilmeli?
Gökdelen yangınlarına nasıl müdahale edilmeli?
İstanbul’da 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi
İstanbul'da 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster