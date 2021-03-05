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Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu

İHA
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Giriş: 05.03.2021 22:20
Güncelleme:05.03.2021 22:51
Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan binanın iş makinesinin değmesiyle tek seferde yıkılma anı kameralara yansıdı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı.

Binanın iş makinesinin değmesi ile tek seferde yıkılma anı ise kameralara yansıdı.

Bir anda tozun dumana karıştırdığı görüntüler ise binaların sağlamlığı tartışmalarına da son vermiş oldu.

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