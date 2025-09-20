Rize’de selin etkili olduğu Fırtına Vadisi böyle görüntülendi

Rize'de dün geceden bu yana etkili olan yağışların en fazla etkili olduğu noktalar arasında yer alan Fırtına Vadisi böyle görüntülendi. Derin vadilerden oluşan birçok endemik türe de ev sahipliği yapan Fırtına Vadisi deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşan, farklı ve bozulmamış ekosistemleriyle çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN