Rize’de selin etkili olduğu Fırtına Vadisi böyle görüntülendi

Giriş: 20.09.2025 15:14
Rize'de dün geceden bu yana etkili olan yağışların en fazla etkili olduğu noktalar arasında yer alan Fırtına Vadisi böyle görüntülendi. Derin vadilerden oluşan birçok endemik türe de ev sahipliği yapan Fırtına Vadisi deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşan, farklı ve bozulmamış ekosistemleriyle çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapıyor.
