Rize Gastronomi Mutfağı'nda yöresel lezzet şöleni! Kadın üreticilerin emeği sofralarda
Rize'nin zengin mutfak kültürünü yaşatan Rize Gastronomi Mutfağı, yerel üreticilerin emeğini geleneksel tariflerle sofralara taşıyor. Özellikle kadın üreticilerden temin edilen yöresel ürünlerle hazırlanan yemekler, kentin gastronomi mirasını yaşatıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, Rize Gastronomi Mutfağı'ndaki çalışmaları görüntüledi. Gastronomi Mutfağı Sorumlusu Seda Kazdal, Rize mutfağının lezzetlerini ve yemeklerin hazırlanışındaki incelikleri anlattı.