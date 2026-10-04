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İstanbul'da yağışlı havaya hafta sonu molası! Yeni haftada sıcaklık yükseliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yağışlı havaya hafta sonu molası! Yeni haftada sıcaklık yükseliyor

İstanbul'da yağışlı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. 4 Ekim Pazar günü kentte sıcaklıkların yaklaşık 20 dereceye ulaşması beklenirken, hafta başında da benzer sıcaklıkların görülmesi öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre pazartesi ve salı günlerinde de yağış ihtimali düşük, hava ise güneşli veya parçalı bulutlu olacak. İstanbul'daki hava durumuna ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, A Haber canlı yayınında aktardı.

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