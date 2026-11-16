Burhanettin Duran'dan İsrail'e sert tepki! "Gazze'de en az 48 saat geçirin" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon" panelinde Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle son iki yılda Gazze konusunda küresel bir bilinç oluştuğunu vurgulayan Duran, uluslararası gözlemcilere Gazze'de en az 48 saat geçirmeleri çağrısında bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına da tepki gösteren Duran, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını eleştirdi.