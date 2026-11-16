AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye mesajı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon kriziyle mücadeleden Terörsüz Türkiye sürecine, COP31 Zirvesi'nden bölgesel gelişmelere kadar birçok önemli başlığı değerlendirdi. Fon dolandırıcılığına ilişkin soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çelik, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe alındığını ifade eden Çelik, sürecin sonuçlandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.