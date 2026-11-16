-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye mesajı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye mesajı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon kriziyle mücadeleden Terörsüz Türkiye sürecine, COP31 Zirvesi'nden bölgesel gelişmelere kadar birçok önemli başlığı değerlendirdi. Fon dolandırıcılığına ilişkin soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çelik, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe alındığını ifade eden Çelik, sürecin sonuçlandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Burhanettin Duran'dan İsrail'e sert tepki! "Gazze'de en az 48 saat geçirin" çağrısı
Sonraki Video
Burhanettin Duran'dan İsrail'e sert tepki! "Gazze'de en az 48 saat geçirin" çağrısı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar