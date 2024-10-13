Rengarenk sokaklarıyla Çengelköy! Buram buram tarih kokan semt…

İstanbul'un tarih kokan, her sokağı yazarlara, şairlere ve sanatçılara ilham kaynağı olan Çengelköy rengarenk caddeleriyle misafirlerini ağırlıyor. A Haber ekibi İstanbul'un kadim semti Çengelköy'ü sizler için görüntüledi...

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