Recep ayının 27. Gecesinde mucizevi yolculuk! Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli?

Hz. Muhammed Aleyhisselam hicretten bir yıl önce Recep ayının 27'nci gecesinde mana aleminde Mekke'den Kudüs'e oradan da yedi kat semaya yükseldi yani Miraç'a çıktı. İslam alemi bu akşam Recep ayının 27'nci gecesini idrak ederek ilahi sırlarla dolu geceyi bir kez daha hatırlayacak. Peki o geceye gelen süreçte neler yaşandı? Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli? Bu gecenin önemini A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya sordu.

Hz. Muhammed Aleyhisselam hicretten bir yıl önce Recep ayının 27'nci gecesinde mana aleminde Mekke'den Kudüs'e oradan da yedi kat semaya yükseldi yani Miraç'a çıktı. İslam alemi bu akşam Recep ayının 27'nci gecesini idrak ederek ilahi sırlarla dolu geceyi bir kez daha hatırlayacak. Peki o geceye gelen süreçte neler yaşandı? Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli? Bu gecenin önemini A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya sordu.