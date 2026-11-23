Gram ve ons altında son durum! Faruk Erdem altın piyasasını değerlendirdi
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Kapalıçarşı'da alış hareketliliği yaşandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında gram ve ons altındaki son durumu değerlendirdi. Güçlü dolar ve yükselen faizlerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Erdem, 2027 yılında yükseliş trendinin devam edebileceğini söyledi. Erdem, yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade ellerindeki altın miktarına odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr