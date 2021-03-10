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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili mesajları 2021: Hiç duyulmamış en yeni ve resimli kandil mesajları burada! Miraç geceniz mübarek olsun Miraç Kandili mesajları 2021: Hiç duyulmamış en yeni ve resimli kandil mesajları burada! Miraç geceniz mübarek olsun Miraç Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Uzakta olan akrabalarına, eşlerine ve dostlarına kandil mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden yazılı ve resimli kandil mesajlarını araştırıyor. Hiç duyulmamış ve en güzel kandil mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sosyal medya ya da SMS üzerinden gönderebileceğiniz yazılı ve resimli kandil mesajlarını derledik. İşte 2021'e özel Miraç Kandili mesajları... Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 09:38
Miraç Kandili mesajları... İsrâ, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir gece, Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya yolculuğudur. Miraç ise Mescid-i Aksâ'dan en yüce makama kabulünün adıdır. Bu mübarek gecede güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kandil mesajı paylaşımı yapıyor. Miraç gecesine özel en güzel ve hiç duyulmamış kandil mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2021 en yeni ve resimli Miraç Kandili mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2021
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Bu kutlu gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini barış ve huzurun almasını temenni ederim.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun..
Miraç Kandili'nin iyilik ve güzelliğin hâkim olduğu, kin ve nefretin yok olduğu bir yaşama vesile olmasını temenni ediyor; tüm İslâm âleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandiliniz mübarek olsun..