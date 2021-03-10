Bir kandil gülü savur sevdiklerine size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun..

Miraç Kandili'nin iyilik ve güzelliğin hâkim olduğu, kin ve nefretin yok olduğu bir yaşama vesile olmasını temenni ediyor; tüm İslâm âleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum