Recep ayının 27. Gecesinde mucizevi yolculuk! Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli?
Hz. Muhammed Aleyhisselam hicretten bir yıl önce Recep ayının 27'nci gecesinde mana aleminde Mekke'den Kudüs'e oradan da yedi kat semaya yükseldi yani Miraç'a çıktı. İslam alemi bu akşam Recep ayının 27'nci gecesini idrak ederek ilahi sırlarla dolu geceyi bir kez daha hatırlayacak. Peki o geceye gelen süreçte neler yaşandı? Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli? Bu gecenin önemini A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya sordu.
Hz. Muhammed Aleyhisselam hicretten bir yıl önce Recep ayının 27'nci gecesinde mana aleminde Mekke'den Kudüs'e oradan da yedi kat semaya yükseldi yani Miraç'a çıktı. İslam alemi bu akşam Recep ayının 27'nci gecesini idrak ederek ilahi sırlarla dolu geceyi bir kez daha hatırlayacak. Peki o geceye gelen süreçte neler yaşandı? Miraç gecesi nasıl idrak edilmeli? Bu gecenin önemini A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya sordu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Rabbim hepimizin bu gecenin feyzinden ve bereketinden nasiplenmemizi lütfetsin ihsan etsin İnşallah. Bu gece Efendimiz Aleyhisselam'ın 23 yıllık nübüvvet hayatında bir karşılığı var biz Müslümanlara dönük ifade ettiği bir anlam var.
NAMAZ HEDİYE EDİLMİŞTİR
Cenabı Hak bize o gece namazı hediye etmiştir. Bu şu anlama gelir ey insanlar bunaldıysanız ferahlamaya ihtiyaç duyduysanız sizin miracınız namazdadır. Teselliyi ferahlamayı ilahi desteği namazla bulacaksınız anlamına gelir. Namazın dindeki yerini de anlatması açısından önemlidir. İnşallah bu gece bu manayı anlamamıza vesile olur diyorum.