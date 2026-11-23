Aslan nereden geldi, sahibi kim? Sarıyer'de yakalama operasyonu

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslan paniğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi olduğu değerlendirilen aslanı yakalamak için ekipler harekete geçti. Termal kameralarla bulunduğu bölge tespit edilen aslan henüz yakalanamadı. Hayvanın nereden geldiği ve kime ait olduğu ise merak konusu oldu. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Ege Ural, Sarıyer'de aslanı yakalamak için yürütülen çalışmalara ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.