Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

Bursa'da cinnet getiren polis memuru, ayrıldığı öğretmen eşini tabancayla vurup öldürmüştü. Karısının yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla ilgisi olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Silah sesini duyunca yolun karşısında olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Polis tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve genç kızın tedavisi devam ediyor.

Olay, 12 Şubat 2022'de merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin olduğu Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde yaşandı.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yasemin Ağır'ın yanında bulunan Yahya A.'da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

KAVGAYI İZLERKEN VURULDU

Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye de isabet etti. Şeyma Ü.'nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.