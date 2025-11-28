Pendik'te saldırıya uğrayan muhtar konuştu: "Yanına gidince saçımdan tutup beni yere düşürdü"

28 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 13:27
Pendik'te "fakirlik belgesi" almak için gelen bir kadın vatandaşa 'sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belge verilemeyeceğini' söylediği için dayak yiyen Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, yaşanan olayın detaylarını aktararak, "Konuyu uzattı, hak etmeyen insanların muhtar olduğunu söyledi" dedi.
