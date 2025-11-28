Pendik'te saldırıya uğrayan muhtar konuştu: "Yanına gidince saçımdan tutup beni yere düşürdü"

Pendik'te "fakirlik belgesi" almak için gelen bir kadın vatandaşa 'sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belge verilemeyeceğini' söylediği için dayak yiyen Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, yaşanan olayın detaylarını aktararak, "Konuyu uzattı, hak etmeyen insanların muhtar olduğunu söyledi" dedi.

