02 Aralık 2025, Salı
Pazar esnafını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet: “Ben yapay zekayı öldürdüm” savunması
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde pazar esnafı Birol Şakir Kaya’yı demir çubukla öldüren Tuanay Çetin, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında “Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi” şeklindeki akıl dışı ifadelerle savunma yapan sanığın ceza talebi reddedildi. Kaya’nın çocukları en ağır cezayı isterken, mahkeme sanığın “canavarca hisle öldürme” suçunu işlediğine hükmetti.