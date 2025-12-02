02 Aralık 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Pazar esnafını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet: “Ben yapay zekayı öldürdüm” savunması
Pazar esnafını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet: Ben yapay zekayı öldürdüm savunması

Pazar esnafını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet: “Ben yapay zekayı öldürdüm” savunması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 13:29
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde pazar esnafı Birol Şakir Kaya’yı demir çubukla öldüren Tuanay Çetin, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında “Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi” şeklindeki akıl dışı ifadelerle savunma yapan sanığın ceza talebi reddedildi. Kaya’nın çocukları en ağır cezayı isterken, mahkeme sanığın “canavarca hisle öldürme” suçunu işlediğine hükmetti.
