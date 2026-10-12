Pastırma sıcakları ne zaman bitecek? İstanbul'da salı günü serinleme, yurt genelinde sağanak yağış başlıyor!

Türkiye genelinde etkili olan ılık havanın ardından yeni haftayla birlikte serin ve yağışlı hava gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 12 Ekim Pazartesi günü birçok bölgede sağanak beklenirken sıcaklıklar salı gününden itibaren düşecek. İstanbul'da hafta boyunca serinleme öngörülüyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tel, A Haber canlı yayınında yeni haftanın hava durumunu değerlendirdi. Muhabir Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Ömer Er, son tahminleri aktardı.