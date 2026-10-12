Emekli astsubay 40 güvercini için ev kiraladı! Aylık masrafı 10 bin TL

Erzurum'da yaşayan 58 yaşındaki emekli astsubay Ahmet Özkalıpçı, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu güvercinleri beslemek için 3+1 ev kiraladı. 2019 yılında emekli olduktan sonra güvercin yetiştirmeye başlayan Özkalıpçı, yaklaşık 40 Şebap güvercini için aylık 3 bin 500 lira kira ödüyor. Elektrik, su, yem ve kışın ısınma giderleriyle birlikte masrafının 10 bin lirayı bulduğunu belirten Özkalıpçı, maddi değeri milyonlarca lirayı bulan kuşlarını kazanç amacıyla beslemediğini söyledi. Güvercinleri sayesinde kurduğu dostlukların kendisi için daha değerli olduğunu ifade etti.