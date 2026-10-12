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Oto ekspertizde mor ışık teknolojisi dönemi! Kaporta üzerindeki işlemler tespit edilebiliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oto ekspertizde mor ışık teknolojisi dönemi! Kaporta üzerindeki işlemler tespit edilebiliyor

İkinci el otomobil alırken kaporta üzerindeki işlemleri tespit etmek için kullanılan yöntemlere mor ışıkla inceleme de eklendi. "Değişensiz, boyasız" olarak tanıtılan aracını ekspertize götüren bir vatandaşın otomobili, özel ışık altında kontrol edildi. Oto ekspertiz uzmanı Yusuf Yalçın, kaporta üzerindeki işlemlerin mor ışıkla nasıl tespit edildiğini A Haber canlı yayınında uygulamalı olarak gösterdi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Hüseyin Koçak, mor ışıkla yapılan incelemeyi ve ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken ayrıntıları görüntülediler.

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