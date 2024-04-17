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Parkta tehlikeli şaka! Ateşe attıkları çakmak yüzüne patladı

İHA
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Giriş: 17.04.2024 09:27
Başakşehir'de bir grup çocuk gittikleri parkta ateş yakıp ateşe de çakmak attı. Çakmak bir anda 15 yaşındaki bir çocuğun yüzüne doğru patlarken yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kayaşehir 15. bölgede bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre bir grup çocuk, parka giderek parkta bulunan çardakta ateş yaktı.

Çocuklardan biri, ateşe çakmak fırlattı. Çakmak bir anda patlarken o sırada ateşin yakınında bulunan 15 yaşındaki E.Y.'nin yüzüne geldi.

Durumu öğrenen aile, çocuklarını hastaneye götürürken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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