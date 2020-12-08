Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Ankara'da şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara kedisi vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Ankara'da şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara kedisi vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?