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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

İHA
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Giriş: 08.12.2020 15:12
Güncelleme:08.12.2020 15:31
Ankara'da şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara kedisi vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Ankara'da şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara kedisi vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı? PARKTA TEHLİKELİ KARŞILAŞMA! VAHŞİ HAYVANA KAFA TUTTU! BAKIN KİM KAZANDI?
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Parkta tehlikeli karşılaşma!
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