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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Ankara'da şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara kedisi vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 15:40
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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Çankaya ilçesi Muharrem Dalkılıç Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar ilginç bir ana tanıklık etti.

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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Doğal hayatından uzaklaşan bir tilki parkta dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Bu sırada ortaya çıkan bir kedinin tilkiye kafa tutarak kovalaması da kameraya yansıdı.

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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

Vatandaşlar tilkinin zarar görmemesi için belediye ekiplerine haber verdi. Tilkinin vahşi bir hayvan olması dolayısıyla belediye ekipleri de durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?

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