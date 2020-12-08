Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
08 Aralık 2020, Salı
Haberler Galeri Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?
Parkta tehlikeli karşılaşma! Vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?
Ankara'da şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara kedisi vahşi hayvana kafa tuttu! Bakın kim kazandı?
Giriş Tarihi: 08.12.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 15:40