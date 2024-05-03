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Saniye saniye dehşet kamerada! Cane Corso ve pitbull cinsi 4 köpek böyle saldırdı

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Giriş: 03.05.2024 16:10
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir Cane Corso ve 3 pitbull cinsi köpek, köpeğini gezdiren bir kişiye saldırdı. Şahıs polisin müdahalesi sonucu kurtulabildi.
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