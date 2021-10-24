24 Ekim 2021, Pazar
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Para dolu çantayı sahibine teslim etti! Temizlik işçisi Adem Cevahir: Biz ailemizden böyle gördük
38 yaşındaki temizlik işçisi Adem Cevahir, İstanbul Güngören'de sokakta yerleri süpürürken yolun ortasında içinde 500 bin lira olan çanta bulmuş ve örnek bir davranış sergileyerek sahibine teslim etmişti. A Haber, Cevahir'in yanına gitti ve onun hikayesini dinledi...