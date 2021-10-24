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Para dolu çantayı sahibine teslim etti! Temizlik işçisi Adem Cevahir: Biz ailemizden böyle gördük

A Haber
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Giriş: 24.10.2021 09:15
38 yaşındaki temizlik işçisi Adem Cevahir, İstanbul Güngören'de sokakta yerleri süpürürken yolun ortasında içinde 500 bin lira olan çanta bulmuş ve örnek bir davranış sergileyerek sahibine teslim etmişti. A Haber, Cevahir'in yanına gitti ve onun hikayesini dinledi...
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Para dolu çantayı sahibine teslim etti
Para dolu çantayı sahibine teslim etti
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