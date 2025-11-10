10 Kasım 2025, Pazartesi
Pamuk şeker hastanelik etti! Rengarenk tehlike
Çocukların en sevdiği abur-cuburlardan biri de pamuk şekerler. Renkleri, görünümleriyle çok cazip geliyor ama yediği bir pamuk şeker, İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğu hastanelik etti. Ağzından köpükler çıkarak fenalaşan çocuğu ailesi hastaneye son anda yetiştirdi. Talihsiz çocuğun annesi, kalan pamuk şekerin üstüne su dökünce; gözlerine inanamadı.