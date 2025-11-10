10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Pamuk şeker hastanelik etti! Rengarenk tehlike
Pamuk şeker hastanelik etti! Rengarenk tehlike

Pamuk şeker hastanelik etti! Rengarenk tehlike

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 10:18
Çocukların en sevdiği abur-cuburlardan biri de pamuk şekerler. Renkleri, görünümleriyle çok cazip geliyor ama yediği bir pamuk şeker, İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğu hastanelik etti. Ağzından köpükler çıkarak fenalaşan çocuğu ailesi hastaneye son anda yetiştirdi. Talihsiz çocuğun annesi, kalan pamuk şekerin üstüne su dökünce; gözlerine inanamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pamuk şeker hastanelik etti! Rengarenk tehlike
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı
Kan donduran olay! Böyle bulundu
Kan donduran olay! Böyle bulundu
Alkollü şahıs ekiplere zorluk çıkardı
Alkollü şahıs ekiplere zorluk çıkardı
Akran zorbalığının başka boyutu!
Akran zorbalığının başka boyutu!
Urartu mirasına kültür yolculuğu
Urartu mirasına kültür yolculuğu
Pamuk şeker hastanelik etti!
Pamuk şeker hastanelik etti!
Yüzyılın Konut Projesinin başvuru süreci...
"Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru süreci...
Anne ve oğlu 8 gündür aranıyor!
Anne ve oğlu 8 gündür aranıyor!
Büyükşehirlerde trafik ne durumda?
Büyükşehirlerde trafik ne durumda?
Gençlere matematiği sevdirecek etkinlik
Gençlere matematiği sevdirecek etkinlik
Balıkesir gece boyu sallandı
Balıkesir gece boyu sallandı
21 şüpheli yakalandı
21 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster