Otomobil metrelerce yükseklikten zemine çakıldı: O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 66 DZ 469 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarına çarpan otomobil, korkulukları geçerek metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

