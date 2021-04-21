Oruç tutan sürücüler nelere dikkat etmeli? İşte Ramazan'da araba kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki diğer sürücüler açısından daha dikkatli olması gerekiyor. Peki sürücüler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Doktor Kerim Yapar püf noktalarını canlı yayında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN