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Oruç tutan sürücüler nelere dikkat etmeli? İşte Ramazan'da araba kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki diğer sürücüler açısından daha dikkatli olması gerekiyor. Peki sürücüler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Doktor Kerim Yapar püf noktalarını canlı yayında anlattı.