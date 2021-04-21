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Oruç tutan sürücüler nelere dikkat etmeli? İşte Ramazan'da araba kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

A Haber
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Giriş: 21.04.2021 11:28
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan sürücülerin hem kendileri hem de trafikteki diğer sürücüler açısından daha dikkatli olması gerekiyor. Peki sürücüler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Doktor Kerim Yapar püf noktalarını canlı yayında anlattı.
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