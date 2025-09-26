26 Eylül 2025, Cuma

Orman yolunda dehşet! Darp edilmiş halde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:08
Samsun’un Atakum ilçesinde jandarma devriyesi sırasında orman yolunda park halindeki araçta darp edilmiş bir kişi bulundu. 43 yaşındaki M.G.’nin hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
