26 Eylül 2025, Cuma
Orman yolunda dehşet! Darp edilmiş halde bulundu
Samsun’un Atakum ilçesinde jandarma devriyesi sırasında orman yolunda park halindeki araçta darp edilmiş bir kişi bulundu. 43 yaşındaki M.G.’nin hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.