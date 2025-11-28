28 Kasım 2025, Cuma

Ordu'da metruk evde yangın
Ordu’da metruk evde yangın

Ordu’da metruk evde yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 21:24
Yangın, Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.
