04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 15:46
Ordu’da yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık tesislerinden biri olarak hizmet vermesi hedeflenen Ordu Şehir Hastanesi’nin, bölgedeki sağlık yükünü büyük ölçüde azaltması ve çevre illere de hizmet veren stratejik bir merkez haline gelmesi öngörülüyor.