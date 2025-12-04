Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı

Ordu’da yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık tesislerinden biri olarak hizmet vermesi hedeflenen Ordu Şehir Hastanesi’nin, bölgedeki sağlık yükünü büyük ölçüde azaltması ve çevre illere de hizmet veren stratejik bir merkez haline gelmesi öngörülüyor.

