04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı
Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı

Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 15:46
Ordu’da yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık tesislerinden biri olarak hizmet vermesi hedeflenen Ordu Şehir Hastanesi’nin, bölgedeki sağlık yükünü büyük ölçüde azaltması ve çevre illere de hizmet veren stratejik bir merkez haline gelmesi öngörülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı
ABONE OL
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Ankara’da hangi noktalarda şok cihazı var?
Ankara'da hangi noktalarda şok cihazı var?
Aracın LPG tankı patladı
Aracın LPG tankı patladı
Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
Drift yapan kadın sürücüye 47 bin TL ceza
Drift yapan kadın sürücüye 47 bin TL ceza
6’ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı’na yanaştı
6'ıncı sondaj gemisi Taşucu Limanı'na yanaştı
Bir kayınpeder tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı
Bir kayınpeder tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı
Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı
Ordu Şehir Hastanesi’nin altyapısı tamamlandı
Yaralı kartal koruma altına alındı
Yaralı kartal koruma altına alındı
Ayakkabı hırsızlığı: Onlarca çift ayakkabıları böyle çaldılar
Ayakkabı hırsızlığı: Onlarca çift ayakkabıları böyle çaldılar
Buca’da park manzaralı çöp dağları
Buca'da park manzaralı çöp dağları
Koca bir mahalle uçurumun eteğinde!
Koca bir mahalle uçurumun eteğinde!
Daha Fazla Video Göster