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Önce kanseri sonra veremi yendi! 3 ay ömür verilen yaşlı adam sağlığına kavuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 08:59
Erzurum'da 72 yaşındaki Burhanettin Tatar, kanser tedavisi görürken verem olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam Erzurum Şehir Hastanesi’nde yapılan ameliyat ve 1 aylık yoğun bakım tedavisiyle hem koahı hem de veremi yendi.
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