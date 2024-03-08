Önce kanseri sonra veremi yendi! 3 ay ömür verilen yaşlı adam sağlığına kavuştu

Erzurum'da 72 yaşındaki Burhanettin Tatar, kanser tedavisi görürken verem olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam Erzurum Şehir Hastanesi’nde yapılan ameliyat ve 1 aylık yoğun bakım tedavisiyle hem koahı hem de veremi yendi.

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