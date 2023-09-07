Okula başlarken ayrılık kaygısı! Okula gitmek istemeyen öğrenciye nasıl davranmalı?

"Okula uyum programı" kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri okula başladı. Özellikle okul öncesi öğrencileri okula başlarken ayrılık kaygısı yaşayabiliyor. Peki çocuklar neden ayrılık kaygısı yaşar? Okula gitmek istemeyen öğrenciye nasıl yaklaşılmalı? Merak edilenleri Eğitim Uzmanı Özgü Güler anlattı.

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