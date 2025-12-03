03 Aralık 2025, Çarşamba

Okula başlama yaşı yeniden belirleniyor! Okula başlama yaşı 72 aya yükselecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 15:45
Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşının yeniden belirlenmesi için çalışmalara başladı. Düzenlemenin sınıflardaki 14 aya varan yaş uçurumunun sona erdirilmesi akademik uyumsuzluk ve akran zorbalığı sorununa çözüm olması bekleniyor. Peki akran zorbalığını önlemek için başka hangi formüller masada? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek konuğu olan eğitim uzmanı Derya Kargılı ile konuştu.
