04 Aralık 2025, Perşembe
Okul bahçesinde akran dehşeti! Tehdit anları kameraya yansıdı
Giriş: 04.12.2025 12:28
Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız öğrenci, 11 kişilik grup tarafından darbedildi. Öğrencilerin kavga öncesi öğrenciyi tehdit ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kız öğrenci darbedilirken kavgayı izleyen diğer çocukların 'İyi vur', 'kafasını yere çarp', 'vurun acımayın' şeklindeki sözleri dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Kartal Oğuz aktardı.