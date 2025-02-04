04 Şubat 2025, Salı

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Öğretmenlerini yangın faciasında kaybeden öğrenciler üzgün

Öğretmenlerini yangın faciasında kaybeden öğrenciler üzgün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 08:54
Eğitim-öğretim dönemi başladı ancak Ankara Ufuktepe İlkokulu'nda ders zili buruk çaldı. Okulun öğrencileri, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden öğretmenleri Habibe Çetiz'in üzüntüsünü yaşadı. Veliler ise Habibe öğretmenin yokluğundan duydukları üzüntü ile çocuklarını sınıfa uğurladı.
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Öğretmenlerini yangın faciasında kaybeden öğrenciler üzgün
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