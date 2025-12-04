Öğretmenlerine zorbalık yaptılar!

Ankara'da bir okulda kayda geçti. Sınıfta ders anlatmak için çırpınan bir öğretmen, kendini bilmez birkaç öğrencinin 'zorbalığına, tacizine' maruz kaldı. Onlar, 'sözde' eğlendiklerini sanarken zavallı öğretmen sesini duyurmaya çalışıyordu. Taptıkları 'saygısızlık' boylarından büyüktü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN