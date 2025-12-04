Öğretmenlerine zorbalık yaptılar!

04 Aralık 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 11:26
Ankara'da bir okulda kayda geçti. Sınıfta ders anlatmak için çırpınan bir öğretmen, kendini bilmez birkaç öğrencinin 'zorbalığına, tacizine' maruz kaldı. Onlar, 'sözde' eğlendiklerini sanarken zavallı öğretmen sesini duyurmaya çalışıyordu. Taptıkları 'saygısızlık' boylarından büyüktü.
