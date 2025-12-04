04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Öğretmenlerine zorbalık yaptılar!
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 11:26
Ankara'da bir okulda kayda geçti. Sınıfta ders anlatmak için çırpınan bir öğretmen, kendini bilmez birkaç öğrencinin 'zorbalığına, tacizine' maruz kaldı. Onlar, 'sözde' eğlendiklerini sanarken zavallı öğretmen sesini duyurmaya çalışıyordu. Taptıkları 'saygısızlık' boylarından büyüktü.