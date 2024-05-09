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Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var

DHA
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Giriş: 09.05.2024 11:33
Son dakika haberine göre Kayseri-Niğde yolu İncesi ilçesi yakınlarında şehirlerarası bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Bölgede yaralılar olduğu öğrenildi.
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Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Yolcu otobüsü şarampole uçtu
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