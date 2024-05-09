Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Kayseri-Niğde yolu İncesi ilçesi yakınlarında şehirlerarası bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Bölgede yaralılar olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN