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Sakarya güne sisle uyandı! Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İHA
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Giriş: 09.05.2024 10:51
Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis, şehrin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Hendek ilçesi D-100 kara yolu bölgesinde yoğunluğunu devam ettiren sis görüş mesafesini düşürüyor.
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