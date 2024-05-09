Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritte seyir halindeyken bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girerek takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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