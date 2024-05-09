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Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 10:05
Güncelleme:09.05.2024 10:47
Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.
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