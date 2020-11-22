Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti.

Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti.