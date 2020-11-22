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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı
Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti. Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti.