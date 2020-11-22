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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

A Haber
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Giriş: 22.11.2020 10:21
Güncelleme:22.11.2020 10:46
Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti. Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti.
Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı NEFES KESEN ANLAR KAMERADA! YÜZLERCE METRE YÜKSEKLİKTEN HAVA BALONUNDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

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