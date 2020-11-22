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22 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı
Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı
Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti.
Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 10:55