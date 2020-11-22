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Haberler Galeri Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

Deneyimli bir paraşütçü yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı. Diğer arkadaşının kaydettiği görüntüler nefesleri kesti.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 10:55
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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

ABD'nin California eyaletinde sıcak hava balonundan ip yardımıyla önce sallanan paraşütçü ardından kendini boşluğa bıraktı.

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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

Yüzlerce metre yükseklikte hava balonundan aşağı atladı.

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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

Görüntülerde paraşütçünün paraşütünün açılış anı olmasa da paraşütçü güvenli bir şekilde yere indi.

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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

"SELFİE ÇEKEYİM" DERKEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Günümüzde fotoğraf çılgınlığı oldukça yaygınlaştı. Özellikle akıllı telefonların kameralarının gelişmesi ile insanlar her anını fotoğraflayıp sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşları ile paylaşmaya başladı.

Ancak bazı fotoğraflar oldukça tehlikeli yerlerde çekilmiş.

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Nefes kesen anlar kamerada! Yüzlerce metre yükseklikten hava balonundan kendini boşluğa bıraktı

Tıpkı bu fotoğraf gibi...