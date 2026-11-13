Antalya'da COP31 zirvesinde 5'inci gün! 196 ülke masada: Bakan Kurum'dan Çin'le kritik imza, Suriye'yle görüşme

Dünyanın gözü kulağının çevrildiği Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde beşinci güne girilirken, iki gün süren Liderler Zirvesi'nin dün akşam itibarıyla sona ermesinin ardından görüşmeler 20 Kasım'a kadar bakanlar düzeyinde devam edecek. 196 farklı ülkeden yüzlerce katılımcının yer aldığı zirvede 56 bin güvenlik personeli görev yaparken, bölgedeki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çin ile çevre ve iklim değişikliği alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladığını, ayrıca Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancarani ile bir araya geldiğini ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da zirvedeki görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi.