Okullarda birinci ara tatil başladı: Tablet ve telefon süresi nasıl olmalı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün çalacak son ders ziliyle birlikte resmen başlıyor. Bir hafta 10 günlük tatil sürecine giren öğrenciler için en önemli başlıklardan biri olan ekran kullanımı ve dijital bağımlılıkla ilgili A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'in sorularını yanıtlayan Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, velilere "ya hep ya hiç" yaklaşımından uzak durmaları çağrısında bulundu. Ara tatilde ekranın tamamen yasaklanmasının çocuğu öfkelendireceğini, tamamen serbest bırakılmasının ise kontrolü zorlaştıracağını vurgulayan Ergün, özellikle sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle sürelerin birlikte belirlenmesi gerektiğini, sorumluluğun suistimal edilmesi halinde ise anne babaların sınırlandırma getirmesi gerektiğini belirtti.