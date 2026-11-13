Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılıyor: Saat 16.45'ten itibaren çift yönlü olarak durdurulacak

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Hızını saatte 60-70 kilometreye çıkaran lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın saat 16.45 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin son geminin geçişi için tedbir amaçlı denize açıldığını ve gemilerin Marmara ile Ege açıklarında bekletildiğini belirtirken, GESTAŞ'ın Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli seferlerini gün boyu iptal ettiğini, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Trakya genelindeki valiliklerin ise AFAD ve SMS yoluyla vatandaşları uyardığını duyurdu.