İstanbul'da lodos şiddetini artırdı! 112'ye 74 ihbar ulaştı, 9 koru kapatıldı, deniz seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ndeki 11 il için günler öncesinden yaptığı sarı kodlu fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olan lodos, bugün şiddetini daha da artırdı. Saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, birçok vapur ve deniz otobüsü seferi geçici olarak iptal edildi. Florya sahilinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 13 Kasım itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştığını, fırtınanın oluşturabileceği tehlikelere karşı kentteki 9 yeşil alanın da geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.