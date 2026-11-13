ABD, Sirik'i; İran, Bahreyn'deki radarı vurdu: Trump'tan sert rest

ABD ve İran arasındaki savaş sessizliği yerini yeniden karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Anlaşma yok" açıklamasının ardından ABD kuvvetleri İran'ın Hürmüz yakınındaki Sirik bölgesinde bir iletişim kulesini hedef alırken, Tahran yönetimi misilleme olarak ABD'nin Bahreyn'deki erken radar uyarı sistemini imha ettiğini ve bir ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Başkent Tahran'daki Devrim Meydanı'ndan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İranlı üst düzey komutanların intikam ve 1500 kilometre menzilli yeni füze mesajları verdiğini belirtirken, Trump'ın JD Vance'i İran görüşmelerinden çektiğini ve şartlar değişirse saldırmaktan tereddüt etmeyeceğini söylediğini bildirdi. Öte yandan ABD'nin İsrail ve Körfez'e "hazır olun" talimatı verdiği ve üçüncü bir ABD uçak gemisinin yolda olduğu yönündeki gelişmeler bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.